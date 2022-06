La diva italiana Sandra Milo ha confessato che riceverebbe avances da numerosi pretendenti di appena 20 anni.

Sandra Milo è single, ma non si è arresa alla possibilità di trovare il grande amore: l’attrice ha rivelato a Un Giorno da Pecora che il mago Rafael – che sarebbe stato anche il sedicente “mago di Raffaella Carrà” – avrebbe previsto per lei le nozze entro la fine del 2022, peccato che – a detta dell’attrice – gli unici che le farebbero la corte sarebbero ragazzi di appena 20 anni, mentre lei sarebbe alla ricerca di un uomo più maturo.

“Sui social mi scrivono che vorrebbero avere una relazione con me, che vorrebbero ‘amarmi’, per usare un termine romantico…. Io gli rispondo che li amo molto ma me ne sto a casa mia. Vorrei un uomo di almeno 50 anni”, ha confessato la Milo.

Sandra Milo

Sandra Milo: i corteggiatori 20enni

Sandra Milo ha svelato a Un Giorno da Pecora di essere alla ricerca del grande amore e ha svelato che non disdegnerebbe di sposare un uomo di almeno 50 anni (come del resto anche il suo ultimo fidanzato). Oggi Sandra Milo è single, ma il mago Rafael le avrebbe fatto una previsione secondo cui la persona giusta per lei dovrebbe arrivare entro la fine del 2022:

“Un mago spagnolo, Rafael, che era anche il mago di Raffaella Carrà, ha previsto che quest’anno mi sposerò di nuovo, visto che ora sono single. Lo stesso Rafael ad Orietta Berti ha previsto che sarebbe diventata nonna e così è stato…”, ha svelato l’attrice. La previsione fatta dal mago Rafael sarà corretta? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì!

