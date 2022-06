Dopo la vittoria di Johnny Depp in tribunale, la sorella di Amber Heard ha scritto un post in sostegno alla famosa attrice.

Amber Heard ha perso la sua battaglia contro Johnny Depp (che nel frattempo si vocifera abbia speso 50mila sterline per festeggiare in compagnia dei suoi amici) e sua sorella Whitney ha scritto un lungo post sui social per esprimerle ancora una volta la sua solidarietà:

“Sono ancora al tuo fianco, sorellina. Ieri, oggi e domani sarò sempre orgogliosa di te per esserti difesa, per avere testimoniato sia qui in Virginia che nel Regno Unito e per essere la voce di tanti che non possono parlare di ciò che accade dietro le porte chiuse. Lo sapevamo che questa sarebbe stata una battaglia faticosa e che tutte le carte erano contro di noi. Ma ti sei alzata e hai parlato nonostante tutto. Sono così onorata di avere testimoniato per te e lo rifarei un milione di volte perché so cosa ho visto e perché la verità è sempre dalla tua parte. Mi dispiace così tanto che ciò non sia rispecchiato dalla decisione presa da questa giuria, ma non mi arrenderò mai, né lo faranno tutti coloro che stanno dalla tua parte. Per sempre dalla tua parte”.

Amber Heard: il messaggio della sorella Whitney

Whitney Heard ha testimoniato durante il processo che ha visto protagonisti sua sorella e l’ex marito Johnny Depp e ha affermato di aver visto l’attore usare violenza contro l’attrice. Amber Heard non ha vinto la causa contro il famoso attore e, secondo i suoi legali, non sarebbe in grado di pagare i 10 milioni di risarcimento stabiliti dai giudici. Dopo la sconfitta Amber Heard ha espresso la sua delusione, ma a quanto pare già “guarderebbe avanti” e in questo momento sarebbe particolarmente concentrata sul benessere di sua figlia, Oonagh Paige, avuta per mezzo di madre surrogata.

