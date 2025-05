Tre bambini bellissimi e una mamma sorridente sono i protagonisti dello scatto in bianco e nero. Una foto datata, di qualche anno fa che ritrae una delle famiglie più belle dello star system contemporaneo e che ancora oggi è rappresentativa del mondo dello spettacolo. Sono poche le coppie di vip che dopo anni di matrimonio stanno ancora insieme. Il successo spesso porta a vivere diversi alti e bassi non facili da superare che il più delle volte decretano la fine della relazione. La famiglia ritratta in foto ha vissuto momenti critici ma anche d’immensa felicità.

La mamma in foto, oggi ha 81 anni, ed è ancora molto presente nella vita dei suoi tre figli, diventati oggi adulti e indipendenti. Nello scatto abbraccia e gioca in modo affettuoso con i tre bambini, che appaiono sereni e felici. All’epoca sia lei che il marito erano tra i vip più quotati e spesso conquistavano le prime pagine dei giornali. Tuttavia hanno cercato di dare alla loro famiglia la stabilità e una certa normalità, anche se non sempre è stato facile.

Nel corso degli anni sono stati protagonisti del gossip in diverse occasioni, ma hanno sempre superato le insinuazioni a testa alta. Da più di 50 anni sono una delle coppie più belle del mondo, o almeno così sono definiti in una famosa canzone, e vivono sotto i riflettori. Di chi si tratta? Riconoscerli è davvero facilissimo.

Splendida mamma, oggi ha 81 anni: ecco chi è

Se si osserva attentamente la mamma, che nella foto è giovanissima, si può dedurre la sua identità in pochi secondi. Il marito è tra i cantanti più famosi della musica italiana e cavalca l’onda del successo da tantissimi anni: li avete riconosciuti? Lei è Claudia Mori in uno scatto di famiglia decisamente amarcord: la signora Celentano è in salotto con Rosita, Rosalinda e Giacomo e gioca divertita con loro.

Lo scatto è stato pubblicato da una delle tante fanpage dedicata a Claudia Mori nel giorno della festa della mamma e ha ricevuto tantissimi like. E’ un’immagine davvero commovente e nostalgica, che conferma quanto l’ex cantante si sia dedicata ai suoi figli. Claudia Mori e Adriano Celentano si sono innamorati sul set di Uno strano tipo nel 1963 e si sono sposati l’anno dopo.

Da quel momento non si sono più lasciati e hanno dato vita ad una famiglia bellissima. Dopo tanti anni insieme i due sono ancora una coppia solida e innamorata. Si sono impegnati molti per proteggere i loro figli dall’eco mediatico, e hanno cercato di essere due genitori presenti e comprensivi.

Claudia Mori: “Ho sposato uno sconosciuto”

Nonostante l’esperienza come attrice e cantante Claudia Mori, dopo aver sposato Adriano Celentano, ha scelto di lavorare dietro le quinte. Raramente dopo le nozze è apparsa in pubblico. In un’intervista di qualche anno fa, rilasciata all’Ansa, ha parlato del suo matrimonio con il cantante:

“Quando ho incontrato Adriano Celentano non era nessuno: ho sposato uno sconosciuto. E da lui e con lui ho avuto tutto quello che si può avere in 50 anni, compresi momenti di grande infelicità. Ho avuto amore, rispetto, passione fisica che col tempo è diventata desiderio di stare comunque accanto a lui”. Parole quelle di Claudia Mori che confermano il legame speciale che ancora oggi lega i due artisti e che rivela quanto sono stati importanti l’uno per l’altra sia nella vita privata che in quella professionale.