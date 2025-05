Conduttore radiofonico e opinionista, Giuseppe Cruciani è tra i volti tv più acclamati del momento. Spesso ospite di talk di successo anima le discussioni con le sue affermazioni dirette e spesso sopra le righe. Non teme il politicamente corretto e non ha pesi sulla lingua anche quando le sue affermazioni appaiono scomode e poco popolari. Conduttore insieme a Davide Parenzo de La Zanzara, noto programma radiofonico, Cruciani ha un vasto seguito di fan che apprezzano soprattutto la sua trasparenza e genuinità.

Ospite del podcast di Giulia Salemi Non lo faccio per moda, Giuseppe Cruciani ha fatto alcune dichiarazioni inaspettate. L’opinionista ha infatti reso note alcune abitudini che riguardano la sua igiene intima: immediato il clamore mediatico. Diverse le critiche social alle sue affermazioni. Cruciani ha confidato all’ex gieffina di non avere un buon rapporto con l’acqua, non a caso non ama lavarsi e tanto meno cambiarsi la biancheria intima. Dichiarazioni che hanno sorpreso anche la Salemi.

“In questo momento ho delle mutande che non mi cambio da giorni.” Spontaneo e diretto Cruciani è riuscito a far parlare di se ancora una volta, il conduttore non ha ritenuto le sue dichiarazioni inappropriate, ne tanto meno in grado di fare scalpore. Inutile dire che ha ricevuto diverse risposte e non tutte positive. La Salemi gli ha anche fatto notare che la sua non era proprio una sana abitudine e che per questioni d’igiene sarebbe stato opportuno cambiarla.

Giuseppe Cruciani: “L’odore di sporco mi entusiasma”

Cruciani, da sempre indifferente alle critiche, ha anche aggiunto che usa pochissimo deodorante e che in alcune circostanze l’odore di sporco gli piace: “L’odore dello sporco ogni tanto mi entusiasma. Uso pochissimo deodorante. In realtà non credo di puzzare, poi fondamentalmente me ne frego. Io sto bene così. Che me ne frega? Se agli altri sta bene…Nessuno mi ha mai detto nulla.”

Il conduttore ha poi aggiunto che la sua compagna non si è mai lamentata di questo suo modo di fare: “Nemmeno la mia fidanzata mi dice nulla, ogni tanto mi dice che mi puzzano le ascelle. Amen. Metto un po’ di deodorante per camuffare ma non serve a niente”. Parole quelle di Cruciani che appaiono inattendibili, ma che invece sono reali e rispecchiano il modo di fare a volte eccentrico del conduttore.

“Annuso le mutande”, la pratica poco ortodossa di Cruciani

Lo speaker radiofonico ha poi ammesso di cambiarsi le mutande in modo occasionale, inoltre è solito annusarle per capire se mandano cattivi odori. Per giustificare questo modo di fare Cruciani ironizza sul fatto che lavarsi poco e non cambiarsi spesso la biancheria intima è comportamento decisamente molto green:

“L’operazione è questa: uno odora e poi si vede se si può continuare oppure no. Non uso acqua, uso pochissimi spray, shampoo, saponi, dunque non inquino le falde acquifere. Sono una specie di paladino dell’ambientalismo”. Le sue tesi hanno animato il dibattito social e non solo e a distanza di tempo lasciano ancora perplessi.