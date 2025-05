Barbara Berlusconi è sempre più bella! La giovane erede della famiglia Berlusconi ha sorpreso i followers pubblicando uno scatto davvero iconico. Barbara ha pubblicato un post dove si mostra con un look decisamente originale, ma soprattutto inaspettato: solita a curare i suoi outfit, questa volta la giovane imprenditrice ha mostrato un’immagine di se più spontanea e ha ricevuto tantissimi like. La sorella minore di Piersilvio è bellissima e non sembra subire gli effetti del tempo che passa.

Mamma di cinque maschi, Barbara Berlusconi si dedica molto ai suoi bambini anche se raramente li mostra sui social. Non ama infatti condividere molto del suo privato, per questo gli scatti che la ritraggono in famiglia sono delle vere chicche. Nella carosello di foto pubblicate appare anche l’ultimogenito, Quinto, un bambino vivace che ama scherzare con la mamma. Ed è a lui che Barbara ha dedicato la didascalia: “Il piccolo Quinto che distrugge le mie foto!” Così ha scritto la giovane Berlusconi.

Quello che però ha incantato i fan è il nuovo look di Barbara Berlusconi: capelli lunghi biondi effetto selvaggio e un mood gitano tutto copiare. La figlia del defunto ex premier è davvero bellissima: sembra una ragazzina. L’effetto acqua e sapone poi le dona particolarmente e la rende ancora più affascinante. Inutile dire che i fans hanno apprezzato la sua scelta di apparire meno impostata: “Sono innamorato di te“, ha scritto un utente. E ancora: “Sei bellissima.”

Barbara Berlusconi incanta con il look easy chic

Il look easy chic di Barbara Berlusconi incanta e non è passato inosservato anche alle fashion addicted che lo hanno elogiato da più punti di vista. Colorato, facile da imitare, e pratico, il pantagonna blu elettrico fantasia e la camicia rosa in lino si abbinano alla perfezione alle ciabatte in gomma sempre rosa, di tendenza durante l’estate 2025.

Il look gitano è completato dai capelli sciolti effetto selvaggio: come non promuovere appieno la scelta di Barbara Berlusconi sempre attenta ai must di tendenza?. Figlia di Silvio Berlusconi e della seconda moglie, Veronica Lario, Barbara ha due fratelli minori Eleonora e Luigi, e due maggiori Marina e Pier Silvio, nati dalle prime nozze del padre. Ha 40 anni ed è una donna determinata e decisa, professionalmente impegnata su più fronti.

Lorenzo Guerrieri e Barbara Berlusconi un amore vero

Barbara Berlusconi da 11 anni è legata a Lorenzo Guerrieri da cui ha avuto tre bambini: Leone (7 anni), Francesco Amos (6 anni) ed Ettore Quinto (2 anni). In precedenza ha avuto una storia con Giorgio Valaguzza, padre dei suoi figli maggiori. In seguito è stata fidanzata per un breve periodo con Alexandre Pato, ex giocatore del Milan. Con Guerrieri sembra aver trovato la sua stabilità sentimentale e i diversi scatti che li mostrano in vacanza insieme confermano il feeling fra loro.

Lo scorso Febbraio la terzogenita di Silvio Berlusconi ha smentito un suo possibile ingresso in politica, nonostante l’impegno del padre degli ultimi anni non è affatto interessata ad entrare nelle file di Forza Italia: “Non ho intenzione di fare politica”. Ora si divide tra lavoro e famiglia e non ha nessuna intenzione di scendere in campo politico.