C’è già aria di crisi per una delle coppie più seguite del trono Over di quest’edizione: Giuseppe e Rosanna già pronti a dirsi addio?

Hanno lasciato insieme gli studi di Uomini e Donne mano nella mano per viversi fuori, ma il cammino insieme sarebbe già in procinto di dividersi. E’ quello che racconta un’indiscrezione che ha già allarmato i fan di Giuseppe e Rosanna, una delle coppie nate quest’anno alla corte di Maria De Filippi.

Un amore sbocciato davanti alle telecamere, attraverso i primi sguardi, le prime uscite, i confronti al centro dello studio. Giuseppe, fisioterapista ed osteopata amante del ballo, tanto da aver sfidato Gianni Sperti, dapprima si interessa a Sabrina Zago ma poi le rifila un due di picche, concentrandosi su Rosanna, siciliana e avvocatessa.

Tra loro nasce la scintilla che li conduce a baci appassionati: “C’è stato un bacio, ma gliel’ho dato io, non è che gliel’ho concesso. Io ho avuto il desiderio di baciarlo e l’ho baciato. Io gliene ho dato uno, poi lui si è preso tutti gli altri. Tutta la settimana ha avuto un corteggiamento bellissimo, non è stato invadente, ha rispettato i miei spazi, ha fatto le cose a prescindere dalla mia presenza. Mi sono arrivati i fiori, mi ha provato a cercare, non ho riposto, poi la sera ci siamo sentiti. Nel rispetto dei miei tempi. Però ha manifestato, ed è una cosa bella.” Raccontava la dama qualche puntata fa.

I primi litigi, forse troppi

Secondo Lorenzo Pugnaloni, Giuseppe e Rosanna sarebbero già sulla via dell’addio. E’ arrivata una testimonianza che confermerebbe le prime nuvole nere sua neo storia d’amore.

Il primo indizio è arrivato lo scorso 21 maggio, quando una ragazza ha raccontato all’esperto di gossip, di aver incrociato Giuseppe in un centro commerciale. Nulla di straordinario, se non fosse per il tono malinconico con cui avrebbe risposto alla cassiera che gli chiedeva come stesse: “Diciamo bene… anzi, mica tanto bene”!, avrebbe detto. E alla domanda della donna sui primi litigi, lui avrebbe replicato: “Un po’ di più”. Parole che non lasciano molto spazio all’immaginazione.

La testimone ha anche fornito una foto per confermare l’avvistamento, e il racconto ha fatto rapidamente il giro dei profili social più seguiti dagli amanti del programma. Ma il vero colpo di scena è arrivato poco dopo: Rosanna, contattata direttamente dal blogger, avrebbe confermato la difficoltà del momento. “Sì, siamo in crisi”, avrebbe detto, spiegando di aver preso una posizione precisa, senza però chiarire quale sarà l’esito finale della loro storia.

È un duro colpo per chi aveva creduto in loro, soprattutto dopo la romantica dichiarazione andata in scena durante la registrazione del 12 maggio. Una puntata che non è ancora andata in onda ma che, stando al palinsesto Mediaset, verrà trasmessa a fine maggio, giusto prima della pausa estiva del programma. Sarà una puntata emozionante, ma alla luce dei fatti di oggi, anche un pò amara, perchè mostrerà al pubblico una coppia innamorata proprio mentre, fuori dallo studio, i nodi cominciano a venire al pettine.