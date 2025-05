Romina Power si distingue per i suoi look raffinati: le tuniche eleganti dai dettagli semplici ma di gran classe o gli ampi pantaloni

Un look elegante, etereo e profondamente spirituale. Romina Power si contraddistingue per i suoi outfit ricercati, colorati e che rispecchiano la sua personalità. Molti si chiedono a chi si ispiri e chi ci sia dietro i modelli che sono diventati ormai il suo marchio fi fabbrica.

Fin dagli albori della sua carriera la cantante è riuscita a crearsi il suo stile unico, attraversando le mode senza rimanerne imprigionata. Oltre per la sua voce vellutata Romina ha sempre incantato il pubblico per la sua bellezza e per il suo carisma, che passa anche attraverso un guardaroba mai banale e mai volgare.

Gli esperti di moda, negli anni hanno imparato a riconoscerne la coerenza, la raffinatezza e il profondo significato spirituale. L’artista è riuscita a coniugare il fashion con i suoi principi, la bellezza e la praticità: un mix che conferma il suo spirito creativo e la passione per le cose belle, ma fatte bene.

Una firma italiana dietro i look di Romina Power

Negli ultimi anni, Romina ha scelto di abbandonare gli abiti più aderenti che la caratterizzavano negli anni Ottanta e Novanta. Al loro posto, sono arrivati i kaftani ampi, le bluse morbide e i pantaloni larghi in colori tenui, dal bianco avorio al rosso corallo, fino ai pastelli luminosi. Non è solo una scelta di stile, ma anche una questione di benessere: dopo un intervento al ginocchio, ha preferito capi che le garantissero comodità sul palco e nella vita quotidiana, senza rinunciare all’eleganza.

Ogni look è completato da calzature basse, spesso sandali gioiello, sempre discreti ma raffinati. Non si tratta solo di estetica: è l’espressione tangibile di un cambiamento interiore. Dopo la separazione da Al Bano e un percorso personale intenso, Romina ha trovato nella spiritualità orientale un nuovo equilibrio. L’abbigliamento, in questo contesto, diventa un riflesso del suo distacco dalle cose materiali e dall’apparenza.

Dietro al look distintivo della cantante si cela il nome di una delle maison storiche del Made in Italy: Biagiotti. È stata la stessa Romina a rivelarlo recentemente attraverso i suoi canali social, citando la linea “Biagiotti Forever” come sua scelta prediletta. Un’affinità perfetta tra l’estetica della stilista e la visione di vita dell’artista. I capi firmati Biagiotti, noti per la loro eleganza fluida e senza tempo, sposano pienamente la filosofia di vita della Power: spiritualità, armonia e rispetto per il proprio corpo.

C’è da dire che Romina Power non segue la moda: la reinventa, la plasma, la rende sua. E in un mondo in cui tutto sembra correre, lei resta fedele a un’eleganza che non ha bisogno di urlare per farsi notare.