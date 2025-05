Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin stanno assieme ormai da 25 anni e proprio per festeggiare questo anniversario tanto importante – se fossero sposati sarebbero le nozze d’argento – si sono concessi una fuga romantica. Capita davvero raramente che vengano immortalati in pubblico, sono entrambi molto riservati e hanno sempre tenuto la loro relazione lontana dai riflettori.

Negli ultimi tempi, però, pare che abbiano deciso di “allentare la presa” e così capita che vengano pizzicati assieme. Recentemente sono finiti sulla copertina del settimanale Gente in atteggiamenti teneri, un volto inedito della coppia che è davvero insolito vedere.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, il bacio romantico in barca

Come si vede dalla copertina del sopracitato settimanale, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sono goduti una splendida giornata in barca, in Francia. Una fuga romantica pare organizzata per celebrare i 25 anni di matrimonio e, nonostante generalmente siano moto attenti ai paparazzi, questa volta sono stati pizzicati mentre si scambiano un tenero bacio in mezzo al mare.

Dalle immagini in copertina sembrano essere davvero molto affiatati. Nonostante stiano assieme praticamente da 25 anni, immagini di loro che si baciano sono praticamente inedite. La coppia recentemente ha cambiato casa e si è trasferita in una splendida dimora acquistata dall’ad Mediaset a Portofino, dove già vivevano in un castello in fitto da anni alla famiglia Berlusconi.

Pier Silvio è molto legato al comune ligure e ha deciso di far crescere qui i due sue figli, acquistando una meravigliosa villa immersa nel verde, una dimora gigantesca e davvero extra lusso. Negli ultimi tempi si era tornato a parlare di un possibile matrimonio tra l’ad Mediaset e la conduttrice di Verissimo, la coppia infatti non è mai convolata a nozze e la Toffanin una volta disse che stavano bene così, lasciando intendere che non ci sarebbe stato alcun matrimonio.

Ciò nonostante la Toffanin e Berlusconi sono davvero molto innamorati, qualche mese fa Berlusconi aveva fatto una bellissima sorpresa alla compagna, entrando in studio durante una puntata di This is Me, spin off di Amici condotto proprio dalla compagna. L’ad Mediaset fece il suo ingresso in studio, lasciando senza parole la conduttrice e disse: ”Il talento è raro e deve essere onorato. Grazie Maria e grazie Silvia”. Poche parole per congratularsi con Silvia Toffanin per il successo del programma.

Lo show, infatti, ha ottenuto ottimi risultati e con molta probabilità potrebbe essere confermato anche per la prossima stagione televisiva. Per averne la certezza dovremo attendere la presentazione dei palinsesti, che dovrebbe avvenire nel mese di luglio. Intanto Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sono goduti un po’ di relax, una pausa dal lavoro, lontano da tutto e tutti.