Adriano Celentano e Claudia Mori vivono in una casa immersa nel verde, un rifugio lontano dai riflettori. Ecco dove si trova.

Non è facile trovare personaggi dello spettacolo che, dopo una carriera lunga e piena di successi, riescano a mantenere un’aura di mistero. Eppure Adriano Celentano e Claudia Mori ci sono riusciti.

Anzi, hanno trasformato il riserbo in una forma d’arte, scegliendo da anni di tenersi alla larga dal clamore mediatico, dai salotti televisivi e da tutto ciò che fa rumore. Vivono lontano dalla frenesia del centro di Milano, e lo fanno in un luogo che li rispecchia appieno: una casa immersa nel verde, dove natura e silenzio fanno da cornice a una vita decisamente controcorrente.

La splendida dimora di Adriano Celentano e Claudia Mori

La loro residenza si trova a Galbiate, un piccolo comune in provincia di Lecco, adagiato tra le colline che si affacciano sul Lago di Annone. È una zona tranquilla, incastonata in un paesaggio che sembra fatto apposta per chi cerca pace e discrezione. Ed è proprio lì che Celentano e Claudia Mori hanno costruito il loro rifugio, lontano anni luce dalla mondanità e dallo show business che pure hanno frequentato da protagonisti per decenni. Una scelta precisa, consapevole, che racconta molto di più di mille interviste.

La casa, circondata da un parco immenso, si presenta come una vera e propria oasi. È difficile scorgerla, protetta com’è dalla vegetazione e da un senso di privacy che sembra quasi sacro. Ma chi l’ha vista da vicino parla di un ambiente semplice e accogliente, niente affatto sfarzoso, ma con tutto il calore che ci si aspetterebbe da due persone che hanno fatto dell’intimità familiare il centro del loro mondo. I dettagli sono pochi e centellinati, proprio perché i due artisti tengono molto alla loro riservatezza. Però si sa che lì, tra gli alberi e i sentieri immersi nel verde, trascorrono gran parte del loro tempo, lontani dai riflettori e dalla curiosità del pubblico.

Adriano Celentano, d’altronde, è sempre stato un personaggio fuori dagli schemi. Capace di alternare la ribalta con lunghi silenzi, di stupire con un’apparizione improvvisa per poi tornare nel suo mondo fatto di riflessioni, musica e natura. Claudia Mori è il suo equilibrio, il suo punto fermo. Insieme formano una coppia che ha superato prove, crisi e cambiamenti, mantenendo intatta quella complicità che si percepisce anche a distanza.

Vivono lì da anni, tra le colline lecchesi, in quella che non è solo una casa, ma un vero e proprio stile di vita. Un luogo che rappresenta una scelta: quella di rallentare, di ascoltare, di guardare le stagioni cambiare senza l’urgenza di dover dimostrare nulla a nessuno. E, senza ombra di dubbio, in un mondo che corre troppo in fretta, c’è qualcosa di profondamente autentico in questa normalità così rara.