Teo Mammuccari è uscito nelle librerie con il suo libro autobiografico, Dietro ogni profondo respiro, un racconto in cui il comico e conduttore ha voluto mostrare un altro lato di se, un aspetto personale e doloroso che ha che fare con la sua vita. L’ex conduttore de Le Iene si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove è tornato a parlare di Francesca Fagnani e di quanto accaduto a Belve tempo fa.

Ospite della giornalista dopo una serie di domande Mammuccari ha preferito lasciare lo studio e non proseguire con l’intervista, un gesto che aveva scatenato un acceso dibattito. Il conduttore aveva accusato la padrona di casa di fare domande fastidiose e insidiose, con un atteggiamento che non gli piaceva.

Teo Mammuccari e Francesca Fagnani, il commento del conduttore

Teo Mammuccari nel bel mezzo dell’intervista a Belve con Francesca Fagnani aveva deciso di alzarsi e andare via, lasciando lo studio. Quel momento è stato mandato comunque in onda e così il pubblico è venuto a conoscenza di quella che potrebbe essere definita una discussione, commentando la vicenda.

A distanza di tempo Mammuccari ha spiegato di non portare alcun rancore nei confronti della giornalista, che “ha fatto il suo lavoro”. Al quotidiano di via Solferino ha spiegato che lui era arrivato in studio molto tranquillo e che la Fagnani le aveva detto che avrebbero registrato più del dovuto. Sebbene sapesse che quello era il suo lavoro, si aspettava umanamente un comportamento diverso.

“(…) Io avevo capito che non ero al posto giusto per fare il mio show o per dire la mia. I social hanno fatto il resto: al pubblico piace avere un Barabba contro cui gridare (…)”, queste le parole di Mammuccari, che ha poi spiegato come lui sia una persona che non porta rancore. Di quell’esperienza ha spiegato che gli è rimasta una telefonata avuta da Pupi Avati, che gli ha confessato di essere affascinato dalla sua comicità e dalla sua imprevedibilità, a tal punto che è stato l’unico ad aver lasciato lo studio di Belve nella storia del programma.

Non è la prima volta che il conduttore ha avuto una discussione in tv, in passato aveva litigato anche con Mara Venier, come lui stesso ha ricordato. “Ci siamo mandati a quel paese di brutto (…)“, ha detto, spiegando come oggi si vogliano molto bene e per lui è come se fosse una sorella maggiore. Dunque con la conduttrice di Domenica IN è rimasto in ottimi rapporti. Una grande amicizia la conserva con Ilary Blasi, con la quale ha condotto a lungo Le Iene, con lei si continuano a vedere. Non si sa, invece, se vale se con la Fagnani si sia mai sentito dopo che lasciato lo studio di Belve.