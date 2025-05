Sono settimane che Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono sempre più vicini, da quando l’hair stylist ha terminato l’esperienza televisiva di The Couple, i due ex sono stati avvistati più volte assieme, felici e sorridenti. Al suo rientro la show girl argentina era ad attenderlo in casa sua con la figlia e da quel momento, trascorrerebbero molto tempo insieme. A tal punto che il gossip nostrano si domanda se ci sia un ritorno di fiama.

Del resto la show girl argentina è già capitato che sia tornata assieme a un suo ex, basta vedere con Stefano De Martino, con il quale si è riavvicinata tre volte dalla prima fine della loro relazione. Ma cosa sta accadendo davvero tra Belen e Antonino? La loro vicinanza avrebbe insospettito anche perché fino a qualche tempo fa sembrava che non andassero affatto d’accordo, tanto da essere arrivati – entrambi – a scambiarsi una serie di accuse e frecciate a mezzo social.

In che rapporti sono Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è tornato finalmente il sereno. Dopo un momento di gelo, dovuto a una serie di divergenze, adesso pare che vadano nuovamente d’accordo. La loro vicinanza degli ultimi tempi potrebbe lasciar pensare che ci sia un riavvicinamento, ma in realtà pare che i due ex abbiano ricostruito un rapporto sereno, soprattutto per il bene di Luna Marì.

Già a partire da quest’autunno erano arrivati i primi segnali di disgelo, l’hair stylist aveva trascorso la vigilia di Natale con Belen e la figlia, a dimostrazione che tra di loro non ci sarebbero più liti. Poi, da quando lui ha terminato l’esperienza di The Couple, pare che si stiano frequentando molto più spesso. Sono stati più volte pizzicati per le strade di Milano con la loro figlia, Luna Marì. Sembrerebbe che lui frequenti molte volte la casa della show girl argentina, ma per gli esperti di gossip, i due sarebbero solo tornati a essere amici, soprattutto per il bene della loro bambina.

Spinalbese in un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha raccontato che per il bene della figlia “si è innamorato di nuovo della sua ex“, parole che lascerebbero intendere come abbia trovato con Belen un nuovo equilibrio. Antonino ha anche spiegato che lui e la show girl sono entrambi lunatici e per questo il loro rapporto cambia di settimana in settimana. L’hair stylist ha voluto sottolineare come la sua relazione con la bella argentina non sia stata assolutamente un errore, semplicemente dopo la nascita della figlia hanno avuto due visioni diverse di vivere la vita.

Oggi, però, sembra che entrambi si siano ritrovati – non sentimentalmente – per la serenità della loro bambina e per farle vivere il più possibile, nonostante non siano più una coppia, tutto il calore familiare di cui una bambina piccola ha bisogno.