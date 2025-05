Una bambina dolce ma con le idee chiare sul suo futuro: la prima apparizione in televisione di una stella dei palcoscenici

Pippo Baudo ha scritto la storia della televisione italiana e non è inusuale trovare nelle immagini del passato giovani talenti di allora, oggi diventate delle vere e proprie star, al suo fianco. E’ proprio il caso di dirlo per la bellissima ragazzina che appare in copertina.

In quell’occasione Pippo Baudo la presentava come un’undicenne, quando oggi ha 44 anni con un curriculum ricco di traguardi importanti e di successi nel campo della danza. Capelli biondi raccolti nel tipico chignon e sguardo determinato: a soli undici anni, saliva sul palco accanto a un gigante della televisione italiana.

A vederla oggi sembra incredibile pensare che quella piccola sognatrice, con le scarpette da punta ai piedi e la grazia innata nel portamento, avrebbe poi conquistato i palcoscenici più prestigiosi del mondo. Ma ogni grande storia ha un inizio, e questa comincia proprio al fianco di Pippo Baudo, in uno di quei programmi che sapevano unire il talento allo spettacolo senza cadere nel trash o nella banalità.

Passione e talento sulla strada del successo

Pippo Baudo, si sa, non ha solo raccontato la televisione italiana: l’ha plasmata. Con lui sono passati volti e voci destinati a restare impressi nella memoria collettiva. E in mezzo a tante scoperte fortunate, c’era anche lei, questa piccola étoile in erba, già elegantissima, già piena di quella luce che solo i grandi artisti portano con sé sin da piccoli.

Chi era quella piccola promessa accanto al conduttore? E’ proprio Eleonora Abbagnato, ex étoile dell’Opéra di Parigi e oggi direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. La sua storia è un inno alla dedizione per la danza: nata a Palermo, ha studiato fin da bambina con tenacia, lasciando giovanissima la sua città per inseguire il sogno della danza tra Montecarlo, Cannes e Parigi.

Entrata nella prestigiosa scuola dell’Opéra quando aveva appena 13 anni, Eleonora ha saputo distinguersi per eleganza, tecnica e carisma, diventando la prima italiana a ottenere il titolo di étoile in Francia. Ma non è rimasta confinata al mondo della danza classica: negli anni ha accettato nuove sfide anche nel panorama televisivo italiano. Dal debutto al cinema con Ficarra e Picone, fino alla co-conduzione del Festival di Sanremo nel 2009 accanto a Paolo Bonolis, la Abbagnato ha dimostrato di essere una figura poliedrica, capace di unire disciplina e spontaneità.

Nel 2023 è stata anche coach della squadra blu di Amici di Maria De Filippi, portando disciplina e passione della grande danza ai giovani concorrenti. Sposata dal 2011 con l’ex calciatore Federico Balzaretti, Eleonora è madre di due figli, Julia, nata a Palermo il 24 gennaio 2012, e Gabriel, nato a Roma il 3 gennaio 2015.