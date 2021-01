Una lunga intervista sincera, di cuore, quella rilasciata da Lapo Elkann a Mara Venier questo pomeriggio a Domenica In. Il rampollo è approdato in studio con una nuova acconciatura e con i capelli biondo platino. Subito dopo essersi tolto la mascherina chirurgica che indossava, ha cercato di abbracciare Mara Venier che tuttavia l’ha subito fermato:

“Io ti abbraccerei anche, lo sai. Ti darei tanti baci ma non possiamo eh, dobbiamo mantenere una certa distanza di sicurezza”.

Di fatto più un messaggio per il pubblico a casa rispetto a tutto il resto visto che, diciamocelo, in Rai sappiamo che tutto il pubblico, gli operatori e a maggior ragione i conduttore e i loro ospiti siano ripetutamente ‘tamponati’ prima di ogni diretta. Il tampone infatti viene obbligatoriamente fatto a tutti, e anche per questo un abbraccio a Domenica In dopotutto sarebbe anche consentito. Ma Mara Venier non transige, giustamente, e prosegue con l’intervistare a Lapo seppur un poco a distanza.

Il giovane Elkann, 42 anni, racconta di quanto sia legato ai suoi fratelli e alla sua famiglia, che sempre le è stato davvero molto vicina. In studio anche un videomessaggio da parte del papà, ed ecco che la commozione appare molto visibile sul volto di Lapo Elkann:

“Per me lui è il miglior papà che potessi mai desiderare”.

Anche Mara Venier si commuove: “Per me il tuo papà è sempre stato un grande amico, si era fidanzato anche con qualche mia amica. Per me è sempre stato un confidente, un amico vero che c’è sempre nel momento del bisogno. Gli voglio molto bene […] Non mi aspettavo che tu lo definissi così (il padre migliore del mondo, ndr). Sono molto felice”.

Insomma, un’intervista capace di svelarci ancora una volta il miglior Lapo che davvero avessimo mai conosciuto. Perché dopotutto questo è Lapo Elkann: un grande imprenditore, in passato molto fragile, ora un po’ più sicuro di sé e per questo più sereno, sempre molto troppo buono. Sì, perché Lapo Elkann ha davvero un cuore grande. A riconfermarlo anche il suo duraturo rapporto con la fidanzata, con la quale è impegnato ormai da un anno, Joana.

“Joana è certamente la donna della mia vita. Non sono mai stato così sereno come con lei”

Un Lapo anche innamorato, dunque, al quale brillano gli occhi. Un ragazzo capace di grandi cose che finalmente può riprendersi la sua rivincita sui tanti mostri combattuti in passato. E noi non possiamo che esserne tanto orgogliosi e fieri.