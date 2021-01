by @Marco Salaris

Continua la diatriba tra l’allenatore di calcio ed ex giocatore Walter Zenga e i suoi figli Niccolò e Andrea Zenga. Come ben sappiamo quest’ultimo è recluso nella casa del Grande Fratello VIP ma inevitabilmente da qualche tempo si è tornati a parlare dei rapporti burrascosi che corrono tra Zenga padre e i due ragazzi. Se settimana scorsa a Domenica Live Niccolò ha portato una sua versione che ha fatto scalpore (se n’è tornato a parlare a Pomeriggio 5), questa volta nello stesos programma si aggiunge un altro ‘file’ al già complicato quadro.

Arriva la tata di famiglia per portare la sua versione dei fatti replicando all’opinionista Biagio d’Anelli che in settimana proprio nel programma di Barbara d’Urso ha espressamente detto che “è stato buttato del fango addosso al mister Walter Zenga inutilmente”.

Mi sono irritata quando ho sentito dire da una persona fuori dalla famiglia Zenga che Niccolò e Andrea stanno recitando un copione. Loro stanno raccontando la loro vita.

Biagio d’Anelli, invitato per la controreplica, entra in studio e si scusa con Niccolò e la tata affermando di aver detto una bugia: “Ho detto di aver interagito con gente vicino a tuo padre. Non è vero. Io ho interagito direttamente con tuo padre“.

Niccolò: “Sia io e Andrea siamo persone felici che non puntiamo il dito contro. Mi dispiace che venga detto che questa sia una guerra e che si dica che si butti fango. Mi dispiace ulteriormente che lui interceda attraverso te e non abbia parlato direttamente con me”

Barbara d’Urso apre una busta choc nella quale all’interno ci sono foto inviate da Walter Zenga direttamente da Dubai, nella busta sono celate delle foto scattate tra il 2016 e il 2019. Niccolò: “L’ultima volta che ho visto mio padre è stato a Giugno 2019“.

Niccolò Zenga vuole pubblicare un libro per attaccare suo padre?

Biagio d’Anelli rivela che nel 2012 Walter Zenga invia una mail nella quale dice di voler ricostruire il rapporto con i suoi figli invitandoli nella sua casa di Dubai e dice di aver scoperto un diario segreto della tata nella quale racconta di fatti quotidiani nella quale non è menzionato Walter Zenga. L’opinionista poi chiede alla tata dei Zenga se ha scritto in passato, lei conferma e Biagio la incastra portando alla luce un ‘diario segreto’ nella quale lei scriveva fatti quotidiani dove esclude il nome di Walter Zenga. La Tata smentisce: “E’ una sciocchezza!”

Niccolò continua sulla sua linea: “Io ci sto mettendo la faccia, lui poteva venire qua a parlarmi”

Nel febbraio 2020 si viene a sapere che Niccolò avrebbe dovuto pubblicare un libro dalla quale si evince che lui andasse contro suo padre. Viene detto che la premessa di questo libro viene fatta girare tramite mail ad alcune case di produzione. Barbara d’Urso la legge (ne riportiamo uno stralcio importante):

Sono Niccolò Zenga, figlio di Walter. Da qualche tempo sto lavorando su una biografia incentrata sul rapporto con questa figura paterna che in realtà di paterno ha ben poco. Non è soltanto la sua assenza, ma i continui episodi al limite del grottesco che mi sono ritrovato a viveve ogni qualvolta che ho provato a costruire un rapporto con lui. E’ per questo che nasce il libro biografico.

Niccolò ripete ciò che aveva già detto 7 giorni fa, ovvero che tutte le volte che è andato a trovare suo padre, sistematicamente le cose non si risolvevano. Nonostante ciò lui non chiude totalmente ad un ritrovo con Walter: “Io sono disposto a chiudere la faccenda in armonia se poi questo portasse ad un futuro. Vedremo“.