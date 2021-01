Barbara d’Urso ha invitato Iva Zanicchi e suo marito Fausto nello studio di Domenica Live oggi pomeriggio, 17 gennaio 2021. Domani la celebre cantante spegnerà una candelina in più, ma il compleanno di quest’anno non sarà allegro come quello festeggiato l’anno scorso. Sono tanti i dolori che Iva ha dovuto passare lungo quest’anno. Fra gli ultimi la perdita di suo fratello Antonio:

Io penso che il ricordo per mio fratello non andrà mai via. Anche Fausto era molto legato. Quello che non ti fa vivere tranquillo è il modo in cui è morto. Per me non è morto. Mi sono pentita di non aver preteso di vederlo. Avrei voluto vederlo, anche da morto. Tutto questo è atroce, disumano.

La Zanicchi ha dovuto fare i conti con il Covid-19 e con lei anche la sua metà, Fausto. E’ lui a prendere la parola: “Io ero a casa mentre Iva era all’ospedale, avevo anche io il Covid ma in forma più leggera“. A tutto questo si è aggiunto pure la guerra contro un tumore: “Fumavo tante sigarette al giorno. Sono andato per fare dei controlli dei routine per fare dei controlli e lì mi hanno trovato il tumore“.

Iva: “E’ stato un dramma per i primi mesi. Io ho vissuto male questa cosa, c’è gente che si tiene il dolore per mesi, io invece ho chiamato tutti chiedendo di pregare per lui. Lui ha superato tutto, ora è guarito.”

Iva Zanicchi: “Risposarmi con Fausto? Ci penseremo!”

Sono ben 36 gli anni che la legano a Fausto. Un amore che ora sarebbe pronto ad essere rinnovato: “Fausto è ancora innamorato di me, dietro le quinte gli dicevo che mi vergogno e che dovrei dimagrire. Lui mi ha detto che sono bellissima così”

Ed un altro grande passo sarebbe dietro l’angolo!

Sposarmi di nuovo? Ci penseremo. Vediamo che cosa dicono i nostri figli. Suo nipote mi chiama nonna. Faccio una promessa a te e a tutti. Giuro che se arrivo a 90 anni, mi risposo con Fausto!

Lancia anche un appello: “Fate l’amore, a qualsiasi età! Fatelo come mangiare, bere e dormire“.

L'aquila di Ligonchio non ha voglia di andare 'in letargo' anzi! Il suo obiettivo e tornare a lavorare: