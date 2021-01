by @claudiacabrini

Nuovamente ospite a Domenica In anche Katia Ricciarelli, che questo pomeriggio in diretta ha festeggiato il suo compleanno. Con un mezzo sorriso, ha spento le candeline in diretta nazionale ricevendo anche un videomessaggio di auguri dai suoi allievi di canto.

Ma non è tutto qui. Prima dei vari festeggiamenti in studio, infatti, Katia ha risposto a qualche piccante domanda di Mara Venier. Come sempre, la celebre Katia Ricciarelli ha anche fatto sfoggio della sua elegante ironia:

“Lo sai come si chiama la pettinatura che mi hanno fatto oggi? After Sex. Dopo il sesso, peccato che a me sia rimasto solo l’After ormai”.

Sì, perché Katia Ricciarelli è sempre stata molto spiritosa, e continua ad esserlo con un brio più che affascinante. Così come del suo brio ha dato sfoggio anche in questa puntata di Domenica In, durante la quale ha anche duettato con il giovane Alberto Urso commuovendo i telespettatori da casa.

Tra le altre cose, però, anche un momento serio e toccante durante il quale Katia Ricciarelli si è voluta confidare con Mara Venier. La conduttrice, ricordando alcuni dei momenti più importanti della vita di Katia, non ha potuto evitare di citare anche Pippo Baudo, ex marito di Katia con il quale i rapporti si sono felicemente riappacificati da poco. Qui la confessione della Ricciarelli:

“Sono una donna che è stata molto amata, ma di cose serie ne ho avute soltanto due. Dal punto di vista professionale invece ho avuto tutto, grandi successi e cose meno belle, ma anche tutti i teatri del mondo”.

E parlando proprio di Pippo Baudo ha subito aggiunto:

“Quando scelsi di far parte del cast del reality La Fattoria? Non ho bei ricordi di quel periodo. Ero in un momento molto difficile della mia vita. Dopo la separazione da Pippo Baudo sarei voluta scomparire”.

Katia ha dunque anche attraversato momenti molto bui nella sua vita, e in diversi periodi di questa, come già raccontato a più riprese in altre interviste rilasciate proprio all’amica Mara a Domenica In.

La sua ospitata però si è conclusa con grande gioia grazie, come già detto, a due suoi duetti con Alberto Urso, che l’ha anche accompagnata al piano: