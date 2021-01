Oggi pomeriggio a Domenica Live tra gli ospiti di puntata accolti in studio anche la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Insieme da diversi anni, li abbiamo conosciuti meglio la scorsa estate a Temptation Island, nell’edizione condotta da Filippo Bisciglia. Oggi la coppia è tornata a far parlare per un dramma che hanno subìto solo qualche mese fa e che difficilmente si potrà dimenticare: la perdita di un bimbo.

Manila infatti era incinta, ma purtroppo un problema ha interrotto il sogno di poter far nascere un bambino come lei stessa aveva annunciato tramite i social. Parla Lorenzo:

Purtroppo è un vuoto che non verrà mai colmato. Per quanto si possa essere genitore, come nel caso di Manila, è brutto lo stesso. Però fondamentalmente lei torna a casa e ha due splendidi bambini. Io questo non ce l’ho, mi manca. Forse non lo avrò mai. E’ una cosa che mi ha devastato per giorni non ho parlato.

Manila racconta di aver saputo della gravidanza verso il periodo del suo compleanno (10 ottobre) : “Ci ho sempre creduto, ho sempre avvertito nella mia vita e nel rapporto con lui che prima o poi ci sarebbe stato un figlio. Io quasi me lo aspettavo che sarebbe avvenuto. Per lui è stato un po’ più inaspettato“.

E’ lei stessa a raccontare l’evoluzione della situazione, fino al momento più buio:

Andava tutto benissimo, anzi il bimbo cresceva benissimo. Non lo avevamo detto ancora a nessuno, solo agli amici intimi e ai familiari. Non mi era mai palesata una cosa del genere perché ho avuto due gravidanze serenissime. Durante un controllo mi hanno detto il battito cardiaco non c’è.

Manila Nazzaro: “Dal dolore si fa spazio un bellissimo arcobaleno”

Lorenzo:

Siamo andati dal dottore con la speranza di sentire il suo battito. Il dottore cercava delle giustificazioni. Io avevo già il cuore di pietra perché avevo capito che qualcosa non andava. “Ci potrebbero essere complicazioni perché non vedo il cuore” ha aggiunto il medico. Abbiamo fatto le analisi dopo, ma ormai nella nostra consapevolezza lo sapevamo.

Dal dramma, Manila Nazzaro trova comunque un risvolto positivo, si chiama speranza: