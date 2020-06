Lapo Elkann: la nuova fidanzata è Joana Lemos (foto)

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

Le prime foto di Lapo Elkann e la nuova fidanzata Joana Lemos

Il settimanale 'Chi', in edicola domani, mercoledì 1 luglio 2020, pubblica, in anteprima, le immagini di Lapo Elkann, con la nuova compagna. La fortunata fidanzata si chiama Joana Lemos, è un'ex campionessa di rally di origine portoghese. I due innamorati sono stati fotografati durante una breve crociera alle Baleari a bordo della barca di un amico. Lapo stesso soltanto due settimane fa, in una lunga intervista esclusiva al settimanale diretto da Alfonso Signorini, aveva detto: "Ho tantissima voglia di mettere radici, in questo momento sono un uomo molto felice perché ho accanto una persona che mi dà tanto".

La nuova compagna ha 47 anni, un matrimonio alle spalle e due figli. E' una manager di successo, dedita al sociale: "Se oggi sto facendo quello che faccio, è merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno" - aveva tenuto a precisare Lapo - "Faccio il possibile per proteggere la nostra relazione per rispetto della sua vita e perché tengo molto a lei".

Grazie a questo nuovo amore, il rampollo della famiglia Agnelli può coronare il sogno di mettere su famiglia: "La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami. Nel mio non stare bene con me stesso ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore. Sono grato a tutte, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita. Ma ora è diverso: sono felice e innamorato".