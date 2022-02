Spesso Kanye West indossa maschere che gli coprono l’intero viso. Lui stesso ha svelato i motivi che lo hanno spinto a indossare il curioso capo d’abbigliamento.

Kanye West è stato spesso avvistato con delle curiose maschere sul viso (l’ultima l’ha indossata durante la partita del Super Bowl pochi giorni fa). In passato lui stesso ha svelato durante il London Film Festival – stando a quanto riporta Fanpage – perché avrebbe indossato delle maschere: “Non siate in imbarazzo cercate di inseguire i vostri sogni. Salvate la faccia. Ecco perché ho indossato questa fottuta maschera, perché non sono preoccupato di salvare la faccia. Al diavolo la mia faccia. Al diavolo qualunque cosa la mia faccia dovrebbe significare e qualunque cosa il nome Kanye dovrebbe significare, riguarda i miei sogni! E riguarda i sogni di chiunque”, ha affermato l’artista.

Kanye West

Kanye West: le maschere del cantante

Kanye West ha spesso indossato delle curiose maschere (l’ultima firmata da Balenciaga) per uscire di casa. L’ex marito di Kim Kardashian ha dato delle spiegazioni profonde sulla sua decisione di indossare le maschere, ma in molti sono convinti che le abbia indossate solo per cercare di non farsi riconoscere dai numerosi fan che hanno provato a bloccarlo nei pressi della sua residenza statunitense.

