Kim Kardashian, l’ira di Kanye West per la figlia North sui social: “Non è una cosa sicura”

Kanye West si è pubblicamente scagliato contro la sua ex moglie, Kim Kardashian, colpevole a suo avviso di lasciare che sua figlia North (di 8 anni) usi i social e condivida su di essi alcune delle sue foto e dei suoi video privati. “Non è una cosa sicura”, ha dichiarato il rapper e imprenditore in merito alla presenza della sua bambina sui social. La piccola North in particolare ha TikTok, dove condivide contenuti e video relativi al suo tempo libero e alle giornate trascorse insieme a sua mamma.

Kim Kardashian e Kanye West: la rottura

Kim Kardashian e Kanye West si sono separati solo alcuni mesi fa e, a quanto pare, i due starebbero avendo già i primi dissidi in merito all’educazione e alla custodia dei figli. Secondo i rumor in circolazione i due avrebbero trovato un accordo pacifico per quanto riguarda la divisione dei loro beni (cosa che, del resto, avevano stabilito nel loro contratto prematrimoniale). Oltre a North i due hanno altri tre figli: Psalm, Chicago e Saint West. I quattro figli della coppia sarebbero rimasti a vivere con la madre ma vedrebbero il padre ogni volta possibile. Secondo indiscrezioni i due si sarebbero separati a causa di un tradimento, ma sulla questione non sono mai giunte conferme.