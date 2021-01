by @Marco Salaris

Attenzione ad una delle coppie più blasonate d’oltremanica: Kanye West e Kim Kardashian. Il 2021 per loro potrebbe riservare un amaro epilogo della loro storia d’amore cominciata nell’ormai lontano 2013. La notizia giunge direttamente da uno dei quotidiani di spicco a stelle e strisce, il New York Post, e viene confermata dal settimanale People.

Si tratterebbe di un divorzio imminente (la coppia è sposata dal 2014) e le ragioni sarebbero riconducibili ad una situazione che Kim non riuscirebbe più a sopportare. Sono rumors che stanno serpeggiando, ma fra questi si parla di un allontanamento tra Kim e Kanye che va avanti da tempo, lei avrebbe persino mandato il rapper nel ranch situato nel Wyoming da 14 milioni di dollari comperato due anni fa.

Prove di una separazione in vista della rottura totale? Anche su questo nulla di ufficiale, ma un altro indizio che potrebbe portarci ad una certezza in più è la scelta della Kardashian su Laura Wasser. Chi è? Viene chiamata la regina dei divorzi di Hollywood, per intenderci è colei che si è occupata della rottura tra Angelina Jolie e Brad Pitt, ma anche fra Maria Shriver e Arnold Schwarzenegger.

Nella celebre “Page six” di People ci sono i retroscena di quello che potrebbe essere un divorzio milionario. “Kim e Kanye tengono la cosa sotto silenzio, ma a questo punto come coppia sono finiti” scrive. Il canale televisivo E! parla di una Kim che starebbe stringendo i denti solo per il bene dei loro quattro figli North, Chicago, Psalm e Saint.

Cosa ne sarà di una delle coppie più discusse dello showbiz americano?