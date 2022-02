Kate Middleton avrebbe pianto per mesi prima del suo matrimonio con William a causa dell’abito da sposa. Scopriamo perché!

L’esperta reale Katie Nicholl nel documentario di Canale 5 Secrets of the Royal Dressmakers ha confessato che Kate Middleton avrebbe versato amare lacrime – a causa del suo sontuoso abito da sposa – prima delle nozze: “Dietro le quinte, sono state versate lacrime a Palazzo perché Kate aveva fatto di tutto per mantenere il segreto sull’abito da sposa e invece…”, ha dichiarato l’esperta. Kate a quanto pare voleva mantenere segreto ogni dettaglio sull’abito da sposa ma il Times avrebbe svelato anticipatamente il nome della stilista e alcuni retroscena sul prezioso vestito.

Kate Middleton

Kate Middleton: le lacrime per l’abito da sposa

Kate Middleton sarebbe stata affranta per le informazioni trapelate in merito al suo abito da sposa prima delle nozze. Nonostante questo il suo matrimonio è stato a dir poco indimenticabile e l’abito – disegnato dalla stilista di Alexander McQueen, Sarah Burton, su un’idea della stessa duchessa – è stato uno dei più osannati e lodati di sempre.

Oggi l’abito è esposto nella collezione privata di Buckingham Palace ed è destinato a rimanere nel firmamento degli abiti “da principessa” più ambiti di sempre (così come quello usato da Lady Diana).

