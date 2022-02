Archiviata la separazione da Megan Fox, Brian Austin Green ha ritrovato la felicità e sta per diventare di nuovo padre.

Insieme alla fidanzata Sharna Burgess, Brian Austin Green ha annunciato che diventerà padre per la quinta volta: i due avranno un bambino, in arrivo a inizio luglio. Per l’attore si tratta del quinto figlio dopo i tre avuti con Megan Fox e il maggiore, Kassius, nato da una precedente relazione.

Brian Austin Green: il quinto figlio

Con un tenero scatto via social (dove ha mostrato il pancino accarezzato dalle mani dei figli più piccoli avuti dal suo compagno, Brian Austin Green) Sharna Burgess ha annunciato con gioia di aspettare un bambino. “E all’improvviso il mio mondo non sarà più lo stesso. Per sempre più grande, per sempre più allargato e più profondo. Per sempre abbondante e incondizionato. Il piccolino dovrebbe nascere intorno al 4 luglio 2022. Brian, amo la nostra famiglia. Amo che stia crescendo e amo te. Quanto siamo fortunati”, ha scritto la compagna dell’attore, che l’ha incontrato per la prima volta a Dancing with the stars (versione americana di Ballando con le Stelle).

Solo un anno fa Brian Austin Green ha vissuto un periodo buio a causa del suo addio a Megan Fox, oggi legata a Machine Gun Kelly.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG