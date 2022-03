Dopo lo schiaffo di suo marito Will Smith a Chris Rock, Jada Pinkett ha postato il suo primo messaggio via social.

Durante la notte degli Oscar Will Smith è salito sul palco e ha assestato un pugno a Chris Rock, che aveva fatto una battuta sulla testa rasata di sua moglie Jada Pinkett (la quale ha ammesso di soffrire di alopecia). Nelle ultime ore l’attrice – che non ha commentato la vicenda – ha postato sui social un messaggio che ha a che fare con la guarigione dalla malattia e in molti le hanno chiesto di esprimersi in merito a quanto accaduto durante la notte degli Oscar. “Questa è la stagione della guarigione”, ha scritto, “e io sono qui per questo”.

Jada Pinkett: le scuse di Will Smith a Chris Rock

Nelle ultime ore sui social è apparso anche un messaggio di Will Smith, che ha deciso di chiedere ufficialmente scusa per quanto accaduto. Sua moglie Jada Pinkett, a quanto pare, non ha ritenuto di dover commentare pubblicamente la questione (ma in tanti sperano di saperne presto di più).

“Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e mi sono sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti coloro che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti stupendo per tutti noi. Sono un lavoro in corso”, ha scritto l’attore nel suo post via social.

