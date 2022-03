Donatella Versace è andata a trovare Britney Spears a Los Angeles e ha svelato alcuni retroscena sul loro incontro.

Donatella Versace ha svelato a Extra News alcuni retroscena sul suo incontro con Britney Spears, avvenuto nei giorni scorsi a Los Angeles e testimoniato dalle due attraverso alcuni scatti via social.

“Sì è vero sono stata a casa sua. Se sto disegnando il suo abito da sposa? Chi lo sa, forse. Ci siamo divertire insieme. In realtà erano tanti anni che non ci vedevamo. L’ultima volta che l’ho incontrata eravamo a Milano in Italia, era ospite ad un mio evento. A casa sua abbiamo guardato le foto ed è stato molto toccante, devo proprio ammetterlo. Non so se sarò io la stilista del suo abito da sposa… Ah l’ha detto già lei?! Io la amo, sono legata sia a lei che a Sam. Lui è un ragazzo splendido. Auguro loro tutto il meglio. Penso che Sam sia quello giusto per lei, è un ragazzo davvero per bene, una brava persona”, ha dichiarato la stilista.

Donatella Versace si è vista con Britney Spears e ha svelato alcuni retroscena sul suo incontro con la cantante, ma si è guardata bene dal confermare le notizie in merito alle sue presunte e imminenti nozze. Oggi l’ex Reginetta del Pop fa coppia fissa con Sam Asghari e tanti credono che i due – ora che la cantante è riuscita a liberarsi della custodia legale da parte del padre – siano pronti a convolare a nozze. La notizia verrà confermata nei prossimi mesi?

