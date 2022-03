Il Principe Harry e Meghan Markle si sono assentati dalla commemorazione organizzata a Londra a un anno dalla scomparsa del principe Filippo.

Come promesso, il Principe Harry e Meghan Markle sono stati assenti dalla cerimonia di commemorazione per il principe Filippo. La decisione – di cui secondo alcuni Harry potrebbe pentirsi – confermerebbe ancora di più quanto ormai la frattura tra i due e il resto della Royal Family sia ormai insanabile. Secondo il Sun Harry avrebbe troncato anche i rapporti con alcuni dei suoi vecchi amici a causa della sua vita al fianco di Meghan.

Principe harry Meghan Markle

Harry e Meghan assenti alla commemorazione del principe Filippo

Il principe Harry e Meghan Markle non sono rientrati a Londra per la commemorazione organizzata in onore del Principe Filippo. I due vivono a Santa Barbara, in California, insieme ai due figli, Archie Harrison e Lilibet Diana. La più piccola dei due è nata lo scorso giugno e secondo indiscrezioni la Regina Elisabetta non avrebbe ancora avuto modo di conoscerla dal vivo (fatto che, ovviamente, non ha mancato di addolorare la sovrana).

Il ritorno a Londra di Harry e Meghan sarebbe servito quantomeno a placare le indiscrezioni in merito alla loro presunta frattura insanabile con il resto della Royal Family, ma a quanto pare i due non avrebbero acconsentito a tornare neanche per la commemorazione del nonno di Harry.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG