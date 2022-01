Dopo la nascita della piccola Dopo la nascita di sua figlia Giorgia Ivana Icardi avrebbe messo fine alla sua storia d’amore con Hugo Sierra, padre della bambina.

Ivana Icardi e Hugo Sierra: storia al capolinea

La liaison tra Ivana Icardi (sorella minore di Mauro Icardi) e Hugo Sierra è giunta al termine. I due sono diventati da pochi mesi genitori della piccola Giorgia, ma il nuovo equilibrio familiare creatosi dopo la nascita della piccola non sarebbe riuscito a far sì che tra i due le cose durassero. Al momento l’unica ad aver rotto il silenzio in merito alla rottura è stata proprio Ivana, che sui social ha scritto: “Eravamo stufi entrambi, non potevamo continuare così”. In tanti sono rimasti scioccati dall’annuncio della sorella di Icardi e speravano che la sua storia con Hugo Sierra fosse destinata a durare.

Una rottura simile ha visto protagonista anche la showgirl Belen Rodriguez che, secondo indiscrezioni, dopo la nascita di Luna Marì avrebbe messo fine al suo legame con Antonino Spinalbese. A differenza di Ivana Icardi Belen ha preferito non rompere il silenzio in merito alla questione e in tanti si domandano se prima o poi emergerà la verità in merito alla vicenda. Al momento la piccola Giorgia (così come la piccola Luna Marì) è rimasta a vivere con la madre.