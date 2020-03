Altra notte hot per Ivana Icardi e Hugo Sierra a Supervivientes

Di Marco Salaris lunedì 23 marzo 2020

Che notti bollenti nelle spiagge honduregne! Le telecamere riprendono la coppia ormai senza più limiti

Ormai non ci sono più limiti di mezzo fra Ivana Icardi e Hugo Sierra. Sarà il caldo delle spiagge honduregne, sarà l'attrazione che si fa sempre più forte ed ecco i due ripresi nuovamente dalle telecamere di Supervivientes (l'isola dei famosi versione spagnola) mentre si lasciano andare ad un altra notte di fuoco nella playa desvalida (da noi chiamata l'ultima spiaggia, dove vengono mandati i concorrenti eliminati).

Che tra Ivana e Hugo ci fosse del tenero (e anche qualcosa in più) ce n'eravamo accorti già da alcune settimane, quando davanti all'occhio indiscreto della camera avevano avuto modo di movimentarsi sotto le coperte.

La sorella di Mauro Icardi anche stavolta come nell'altra occasione non si è fatta problemi e la scena è stata vista da milioni di telespettatori. Ivana però non ha ancora fatto i conti con l'ex compagna dell'ex giocatore di basket Adara Molinero che ha commentato con un velenoso: "Sono imbarazzata per loro, l’ho trovato disgustoso".

Adara è l'attuale fidanzata di Gianmarco Onestini che recentemente ha trionfato al Grande Fratello VIP spagnolo. Onestini però è stato molto vicino a Ivana nella scorsa edizione del Grande Fratello (2019) condotto da Barbara d'Urso. Un flirt fugace che però non ha avuto i risultati sperati.

Nonostante tutto, bisogna dire che il destino dei protagonisti ha giocato un bell'incrocio!