Bufera sui social per Ilary Blasi dopo il selfie con il chirurgo estestico, i commenti sul suo aspetto non perdonano.

È scoppiata una bufera sui social dopo la pubblicazione su Instagram di un selfie tra Ilary Blasi e il suo chirurgo estetico Giulia Cervelli. Una cascata di commenti che prendono di mira l’aspetto della conduttrice televisiva.

Ilary Blasi: bufera sui social

È bastato un selfie con il chirurgo estetico Giulia Cervelli per innescare una valanga di commenti negativi nei confronti di Ilary Blasi. Moltissimi infatti sono i leoni da tastiera che si sono buttati a criticare ogni aspetto del viso della conduttrice. Alcuni ritengono che “si sia rovinata”, altri che dovrebbe cambiare chirurgo e chi dice che la donna sia “irriconoscibile”. È tipico l’odio che moltissime vip si trovano ad affrontare quotidianamente sui social, e questo ne è un esempio. Alcuni commenti ritengono che la Blasi dovrebbe farsi “aggiustare la mascella”, quando in realtà quello non è altro che la tecnica del contouring viso.

Ilary Blasi

I commenti sono diventati talmente tanti e talmente cattivi che Giulia Cervelli si è vista costretta ad eliminare direttamente il post. Sono giorni in qui il tema della cattiveria online sta facendo molto discutere, anche tra la più giovani. Ne hanno infatti parlato Jolanda Renga, che ha rivelato di quante persone le scrivano quotidianamente su tiktok quanto sia brutta, e Aurora Ramazzotti. Prima di loro anche l’influencer Chiara Ferragni. La situazione dell’odio online verso molte donne è davvero serio e sembra che gli episodi siano in continuo aumento.

