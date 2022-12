Tina Cipollari ha fatto una vera e propria gaffe a Uomini e Donne, pensando che il suo microfono fosse spento, lasciando spiazzata Maria.

Nella puntata di oggi 20 dicembre di Uomini e Donne Tina Cipollari ha fatto una vera e propria gaffe, che ha lasciato spiazzata Maria e lo studio. Pensando che il suo microfono fosse spento, infatti, l’opinionista ha commentato l’aspetto di una donna arrivata in studio per conoscere Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne: la gaffe di Tina

Tutto è iniziato quando Riccardo Guarnieri ha accolto una donna venuta in studio per conoscerlo. Nonostante l’uomo stia portando avanti una conoscenza con Gloria Nicoletti, ha voluto scoprire chi fosse la donna. Entra quindi in studio Antonella e si siede al centro dello studio. Ecco quindi il commento di Tina Cipollari, pensando probabilmente di avere il microfono spento: “Ma è un uomo o una donna?“. Il commento lascia di stucco Maria De Filippi, che si complimenta con Antonella per la risposta: “Per il momento una donna”.

Tina Cipollari

Maria infatti commenta così la riposta di Antonella: “Brava, proprio una bella risposta!”. Tina, quindi, avendo capito di aver fatto una gaffe, risponde: “Il mio microfono quando deve essere acceso è spento, quando deve essere spento è acceso!“. Dalla reazione di Antonella, la donna non sembra essersela presa più di tanto per il commento di Tina e ha continuato tranquillamente a presentarsi a Riccardo. L’uomo, comunque, decide alla fine di non proseguire con la sua conoscenza all’interno della programma.

