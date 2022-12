Dopo un’assenza su social di qualche giorno, è stato il compagno della cantante a rivelare che è stata ricoverata per polmonite.

Sono bastati pochi giorni di silenzio sui social da parte di Bianca Atzei per preoccupare i fan. La cantante, infatti, è al nono mese di gravidanza ed è stata ricoverata in ospedale a causa di alcuni problemi di salute, tra cui una polmonite. A dare la notizia è stata il compagno Stefano Corti, che si dice positivo sulla situazione e spera che la cantante potrà tornare presto a casa.

Bianca Atzei: ricoverata per una polmonite

Dopo il silenzio sui social da parte della cantante, è stato il compagno Stefano Corti a spiegare la situazione su Instagram. Condividendo nelle storie una foto della donna su un letto di ospedale, ha scritto: “In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma ancora ricoverata. È nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”.

Bianca Atzei

Sembrerebbe quindi che la salute del bambino non sia in pericolo, e che presto anche la cantante potrà tornare a casa. Il compagno ha poi aggiornato i fan, scrivendo: “Sembra che stia migliorando”. La gravidanza è già al nono mese, infatti il parto è previsto per i primi mesi del 2023. La coppia aveva rivelato da poco di aspettare un maschietto, annunciato con una baby shower tutta tinta di azzurro. Hanno già anche rivelato il nome: Noa Alexander.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG