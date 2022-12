Nel daily di oggi la nuova concorrente Angelina Mango racconta il suo rapporto con il padre, il famoso cantante Mango.

La puntata del daytime di Amici di oggi, 20 dicembre, si è aperta su Angelina Mango, la giovanissima cantante figlia del compianto cantante Pino Mango, scomparso nel 2014. Durante una lezione con l’insegnante Lorella Cuccarini, la redazione ha mostrato un video del cantante ospite al programma nel 2006, suscitando grande emozione nella ragazza.

Angelina Mango: il ricordo del padre ad Amici

Una puntata ricca di emozioni quella di oggi 20 dicembre del daytime di Amici.

Alla ragazza è stato mostrando un video del padre ospite ad Amici nel 2006, dove criticava una concorrente. Nella clip si vede il cantante esibirsi in Piccolissima, e subito dopo Maria De Filippi gli aveva detto di essere forse un po’ troppo duro nei suoi giudizi nei confronti degli allievi.

Dopo la clip, la ragazza ha commentato così il rapporto che aveva con il padre: “Lui era gentilissimo e io cerco di esserlo a mia volta. Noi avevamo un bellissimo rapporto e nonostante fosse molto impegnato, stava spesso fuori casa per lavoro, il tempo quando c’era lo dedicava totalmente a noi, a me, mio fratello e mia mamma”. La cantante ha anche aggiunto: “Negli ultimi anni ne ho visti molti di video come questo e cerco di guardarli con il sorriso, soprattutto quelli mentre canta. Io lo guardo e cerco di prendere spunto per poi cantare, cerco di guardarlo in modo distaccato, per assimilare e cercare di dividere l’artista dai miei ricordi”.

Lorella Cuccarini ha poi chiesto alla ragazza quale fosse il miglior insegnamento ricevuto dal padre: “Questo suo mettere la musica davanti rispetto a tutto è forse l’insegnamento che più mi serve nella mia vita soprattutto se voglio fare questo lavoro. E poi a livello umano la gentilezza, credo, sia stato l’esempio che mi ha dato mio padre”.

