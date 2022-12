La coppia di Uomini e Donne Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori: l’uomo ha assistito al parto e si è sentito male.

Questa notte Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati finalmente genitori. L’uomo ha tenuto i fan aggiornati sulle condizioni di salute della compagna e della bambina tramite delle storie su Instagram. La donna è entrata in ospedale ieri mattina, e ha avuto un travaglio complicato durato circa 12 ore.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi diventano genitori

Da quanto ha spiegato Lorenzo nelle sue storie, Claudia Dionigi si è recata in ospedale ieri mattina per una visita di controllo, i medici hanno deciso che fosse abbastanza vicina al parto e l’hanno ricoverata. Il travaglio, però, è stato abbastanza lungo e complicato. È durato 12 ore e alla fine il parto è stato indotto. Lorenzo è rimasto accanto alla sua compagna per tutto il tempo e non ha voluto perdersi neanche un secondo di questo meraviglioso momento.

Sembrerebbe però che l’evento abbia particolarmente sconvolto e si sia sentito male, e nelle storie di Instagram pubblica una foto con la scritta: “La mia faccia dopo aver visto una parte di testa uscire. Bianco e giramenti di testa”. Un’esperienza che non dimenticherà facilmente, ma alla fine hanno potuto tenere in braccio la loro piccola bambina, Maria Vittoria. Dopo poco hanno condiviso la foto di un piedino della bambina. La coppia si è conosciuta all’interno del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, dove Claudia Dionigi faceva la tronista. Stanno insieme ormai da tre anni e la loro relazione, dopo la convivenza, è più forte che mai, e ora hanno coronato il loro sogno di allargare la famiglia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG