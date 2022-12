Fedez è stato cacciato da un casinò di Las Vegas, era insieme al Luis Sal e al campione italiano di memoria Andrea Muzii.

Una disavventura per Fedez durante il suo viaggio negli Stati Uniti: il rapper è stato cacciato da un casinò di Las Vegas. In realtà però, come ha spiegato in una puntata di Muschio Selvaggio, il suo podcast, questo era proprio il suo obbiettivo. Capiamo cosa è successo.

Fedez cacciato da un casino

Un piano molto semplice, spiegato più volte nel suo podcast. Fedez si è fatto accompagnare in un casinò di Las Vegas dall’amico Luis Sal, dal campione di poker Dario Sammartino e al campione italiano di memoria Andrea Muzii. L’obbiettivo era quello di scoprire quanto ci avrebbe messo il casinò a scoprirli e quali sarebbero state le conseguenze.

A raccontare la vicenda è stato proprio Andrea Muzii sui suoi social: “Siamo appena stati cacciati dal primo casinò. È andata bene perché abbiamo vinto parecchio. Arriva il tipo e ci dice di andare via. Però devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un’impresa miliardaria, mi eccita.”

Fedez aveva anche spiegato che farsi aiutare da un campione di memoria non costituisce un reato in quanto i casinò non sono di proprietà dello stato. Il rapper è già tornato a Milano e ha promesso che racconterà la vicenda nel dettaglio nella prossima puntata del suo podcast.

