Chiara Rabbi, ex fidanzata del gieffino Davide Donadei, è stata beccata in compagnia di un concorrente di Amici.

Dopo la rottura con Davide Donadei, avvenuta la scorsa estate, sembrerebbe che Chiara Rabbi abbia trovato di nuovo l’amore. A riportarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato delle foto che vedono l’ex corteggiatrice in compagnia di un concorrente di Amici: Deddy.

Davide Donadei: Chiara Rabbi ha trovato di nuovo l’amore

Come si legge sul settimanale Chi: “Un Deddy per l’ex di Donadei. Mentre il nuovo arrivato al GF Vip Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, nella Casa di Cinecittà parla della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, lei fuori non ricambia e frequenta l’ex cantante di Amici Deddy. I due nel weekend sono stati sorpresi insieme per le vie di Milano”.

La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne nel 2020, quando Davide ricopriva il ruolo di tronista. Dopo essere usciti insieme, sono stati fidanzati per circa 2 anni, dove sembrava volessero anche mettere su famiglia, per poi mollarsi l’estate scorsa. Poco dopo la rottura tra i due, Davide Donadei era entrato come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 7. Sembrerebbe che anche l’influencer abbia ora incontrato una nuova fiamma: il cantante Deddy, concorrente di Amici.

