Enrico Papi ha commesso uno scivolone in piena regola mentre si svolgeva la diretta dell’Isola dei Famosi.

In apertura di puntata all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è complimentata con Enrico Papi per la sua giacca a doppio petto e l’opinionista ha commesso, suo malgrado, una terribile gaffe.

“Sembri vestito da ufficiale della marina”, ha detto la conduttrice, mentre lui ha risposto: “Sì è vero sembro un po’ il Capitano … ops scusa!”.

Ilary Blasi: la gaffe di Enrico Papi

Enrico Papi ha commesso un terribile scivolone all’Isola dei Famosi dove, senza volerlo, ha fatto quello che poteva essere un riferimento al “capitano” per eccellenza, ossia il marito di Ilary Blasi, Francesco Totti. La conduttrice fortunatamente non si è scomposta e anzi, è scoppiata a ridere affermando: “Va bene Enrico mi piace piace … effettivamente subivo un po’ il fascino infatti, vedi? C’era qualcosa!”.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha sancito il ritorno di Ilary Blasi in tv dopo l’annuncio d’addio della conduttrice al suo storico marito ed ex calciatore, ma al momento lei ha preferito non proferire parola sull’argomento e in tanti si chiedono se prima o poi emergerà la verità in merito alla loro discussa e controversa rottura.

