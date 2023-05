Antonella Fiordelisi è stata costretta a chiudere temporaneamente i suoi account a causa della accuse a lei rivolte dai fan degli Oriele.

In queste ore è diventata sempre più insistente in rete la notizia in merito a una presunta rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e, secondo i rumor in circolazione, i due si sarebbero detti definitivamente addio.

Qualcuno tra i fan dei social sostiene che la colpa della rottura potrebbe essere stata di Antonella Fiordelisi e, a causa delle accuse rivolte contro di lei, la fidanzata di Edoardo Donnamaria sarebbe stata costretta a chiudere temporaneamente i suoi canali social. Sulla questione ha rotto il silenzio la stessa Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: le accuse di Antonella Fiordelisi

Ora che sembra essere sempre più certa la notizia dell’addio tra Oriana e Daniele, i fan dei due hanno preso di mira Antonella Fiordelisi che, per questo motivo, avrebbe annunciato in queste ore di dover chiudere i suoi canali social.

“Tornerò domani promesso”, ha scritto la fidanzata di Edoardo Donnamaria, che al momento non ha replicato alle numerose critiche nei suoi confronti. In tanti sono curiosi di sapere se finalmente Oriana e Daniele sveleranno i motivi che li avrebbero condotti alla rottura e se le polemiche contro Antonella si placheranno.

