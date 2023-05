La storia d’amore tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi starebbe procedendo a gonfie vele e i due avrebbero deciso di andare a convivere.

Amore a gonfie vele per Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: in queste ore i due hanno annunciato via social di essere pronti a compiere l’importante passo della convivenza.

“Si, mi trasferirò a Roma. Pensando alla convivenza degli altri, sono sempre stata dubbiosa. Invece ora sento l’esigenza, non so quanto posso andare avanti facendo così avanti e indietro, ho bisogno di stabilità, di stare con lui”, ha confessato la sorella minore di Clizia.

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: la convivenza

Come sua sorella maggiore Clizia anche Micol Incorvaia ha deciso di trasferirsi a Roma per stare accanto al suo nuovo amore, Edoardo Tavassi. La storia tra i due è sbocciato al GF Vip e a quanto pare starebbe procedendo a gonfie vele.

“Senza Micol Incorvaia mi annoio, sono dipendente da lei. Quando va via, mi accorgo di avere delle mancanze Quando stiamo insieme abbiamo l’ansia che poi dobbiamo separarci. Le ho chiesto di venire a Roma”, ha confessato il fratello di Guendalina nelle sue stories via social . La sua storia con Micol è destinata a durare?

