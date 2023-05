Chiara Nasti ha mostrato il calco della sua pancia al nono mese di gravidanza ed è stata travolta da una bufera.

A novembre 2022 Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago e, nelle scorse, l’influencer ha mostrato attraverso i social il calco della sua pancia che avrebbe fatto realizzare da un’artista al suo nono mese di gravidanza.

Il calco in questione sarebbe stato ricoperto da cristalli ma a quanto pare il risultato ottenuto non sarebbe piaciuto ai fan dell’influencer, che hanno tuonato: “Ti capita mai di fare cose che non siano tamarrate da cafoni di bassa lega?”, e ancora: “No vabbè a che siamo arrivati, non si sa più come spendere soldi”, oppure: “Terrificante e di pessimo gusto”.

Chiara Nasti: il calco della pancia

Dopo il Gender reveal party organizzato allo Stadio Olimpico e dopo aver acquistato abiti griffati e costosissimi per il suo bambino, Thiago, Chiara Nasti è stata travolta ancora una volta da una bufera a causa delle sue foto sui social.

Nelle ultime ore l’influencer ha mostrato infatti il calco che avrebbe fatto realizzare ad un’artista per conservare un ricordo del suo pancione, e la questione ha sollevato una vera e propria polemica sui social. Chiara Nasti replicherà alle polemiche sul suo conto?

