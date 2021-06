Ignazio Moser, parla il padre Francesco: “Vorrei diventare nonno”

In un’intervista al settimanale Oggi, il grande ciclista Francesco Moser ha parlato dell’avventura di suo figlio Ignazio Moser all‘Isola dei Famosi, che non ha vinto:

“Non è così importante, non è come se avesse perso il Giro d’Italia”.

Lo sportivo ha commentato il modo in cui suo figlio sia diventato a suo modo una celebrità del piccolo schermo:

“Non sono un padre severo. Gli dico di stare attento a quello che è un mondo particolare”

Moser jr. aveva partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove aveva conosciuto l’attuale fidanzata Cecilia Rodriguez. Tra i due era scoppiato subito l’amore. Il ragazzo ha poi preso parte a un altro reality show made in Mediaset, ovvero l’Isola dei Famosi. Il pubblico ha molto apprezzato il suo gesto di radersi i capelli a zero come prova ricompensa. Inoltre, la sua fidanzata, che era andata in Honduras per fargli una sorpresa, ha superato la prova contro Arianna Cirrincione (fidanzata di Andrea Cerioli), riuscendo a vederlo.

A quel punto, una volta ricongiunta la coppia dall’altra parte del mondo, la conduttrice Ilary Blasi aveva chiesto a Ignazio di aprire uno scrigno, dentro il quale c’era un anello. Il gioiello sarebbe stato un modo per realizzare una promessa di matrimonio davanti alle telecamere, ma Ignazio non ha voluto. Il ragazzo ha spiegato che la loro relazione era già nata sul piccolo schermo, quindi avrebbe preferito per una volta osservare un minimo di privacy. Anche la sua ragazza Cecilia lo ha appoggiato in questa decisione. Per i due si parlava di matrimonio rinviato a causa della gravidanza di Belen.

Proprio a proposito di Cecilia Rodriguez, il suocero Francesco ha detto che ha insegnato alla sorella di Belen e Jeremias Rodriguez a fare l’orto, ma che non si applica molto. Lo stesso ex ciclista, ha rivelato inoltre che ha guardato pochissimo la tv col figlio impegnato nel reality, in quanto va a dormire alle 22. Un giorno sogna che suo figlio e Cecilia lo rendano nonno.

Foto: account Instagram Ignazio Moser