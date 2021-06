L’Isola dei Famosi 15, terminata con la finale andata in onda lo scorso 15 giugno, ha ulteriormente migliorato il rapporto tra Fariba Tehrani, concorrente del reality show di Canale 5, e la figlia Giulia Salemi. Quest’ultima, infatti, in diverse occasioni, ha anche difeso pubblicamente la madre dagli attacchi degli altri naufraghi.

I dissapori e gli equivoci del passato, tra madre e figlia, sono ormai un lontano ricordo. Intervistata dal settimanale Chi al termine della sua avventura in Honduras, Fariba Tehrani ha dichiarato che, tra lei e sua figlia, c’è stato anche un periodo di allontanamento:

Due anni fa, quando Giulia mi ha detto che non era più una bambina e voleva anche sbagliare ma da sola, ho lasciato che prendesse il volo. C’è stato un malinteso fra di noi perché ho provato a metterla in guardia su certe cose che immaginavo come sarebbero andate a finire e lei si è allontanata da me.