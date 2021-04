Giulia Salemi difende la mamma Fariba Tehrani dagli attacchi di Valentina Persia e Gilles Rocca

Giulia Salemi, che, lo scorso lunedì, è accorso negli studi di Cologno Monzese, per supportare Fariba Tehrani, ha rilasciato, nelle scorse ore, una lunga intervista al settimanale ‘Oggi’, in cui si scaglia duramente contro Gilles Rocca e Valentina Persia, compagni d’avventura della mamma a ‘L’Isola dei Famosi 15’.

La giovane influencer non ha particolarmente gradito l’imitazione dell’ex barzellettiera de ‘La Sai l’Ultima’:

La sua imitazione è stata penosa… Sarebbe una comica… Peccato non faccia ridere…

Non ha parole tenere anche nei confronti dell’attore rivelazione della scorsa edizione di ‘Ballando con le stelle’:

Per colpa sua è andata in nomination varie volte…

La padrona di casa di ‘Salotto Salemi’, ha, poi, commentato il rapporto con Tommaso Zorzi che, dopo l’esperienza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha preso nuovi risvolti:

Stiamo provando di chiarirci… Non è ancora tutto ok… Magari ci riuscirò…

La giovane conduttrice, infine, ha lodato il ruolo di Tommy come opinionista de ‘L’Isola dei Famosi 15’ (accanto ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini) promuovendolo, a pieni voti.

Fariba Tehrani, chi è la mamma di Giulia Salemi

Ha 58 anni. Conosciuta al grande pubblico come la madre di Giulia Salemi, nota influencer ed ex concorrente dell’ultima edizione di Grande Fratello Vip; partecipa insieme alla figlia al programma televisivo Pechino Express nel 2015, come la coppia “Le Persiane”. È stata spesso ospite di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.