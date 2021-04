L’Isola dei Famosi 15, Tommaso Zorzi in Honduras? La proposta di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, ospite de ‘Il Punto Z’, il programma di interviste condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play ha lanciato una bomba che riguardano l’opinionista de ‘L’Isola dei Famosi 15’. Per movimentare le vicende dei naufraghi, la cantante ha proposto lo sbarco di Tommy in Honduras:

Io propongo alla direzione Mediaset a ai vertici di mandare almeno una settimana Zorzi sull’Isola dei Famosi. Vai che tiri su gli ascolti. Io l’ho già buttata lì. Ma sai che se vai tu sull’isola ti diverti e li strapazzi tutti. Io lavoro ai fianchi di Ilary e Cenci e dei capi. Tu non sai niente, non dire niente a nessuno ed io da domani comincio a buttare l’amo.

Il giovane influencer, però, non sembra aver rifiutato la proposta della compagna d’avventura:

L’Aquila di Ligonchio, infine, è dispiaciuta per l’uscita di Vera Gemma da L’Isola dei Famosi 15 che, nel corso dell’ultima puntata, ha perso il confronto al televoto contro Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi:

Vera Gemma un personaggio controverso. Io a volte l’ho amata e altre detestata, ma sicuramente è una grande perdita per l’Isola ma alla fine mi piaceva moltissimo e me ne dispiaccio perché abbiamo perso una pedina molto importante. Poi non ci sarà in studio Jeda, bisognerà invitarlo comunque, è un cartone animato.