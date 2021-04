Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati… ma è uno scherzo de Le Iene (video)

Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al ‘Grande Fratello Vip 5’, è l’ultima vittima de ‘Le Iene’. Con la complicità della fidanzata, Giulia Salemi, l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, di essere tornato single. La giovane influencer, sul proprio account Instagram, ha postato un messaggio che ha letteralmente sconvolto i fan dei #prelemi:

Annuncio ufficiale: Ragazzi, mi sono lasciata con Pier. Ho dovuto. Presto seguiranno dettagli.

La rivelazione dello scherzo ai danni di Pierpaolo da parte di Giulia Salemi insieme a Le Iene #PRELEMI pic.twitter.com/JiX4prUM7W — disagiotv (@disagio_tv) April 29, 2021

La giovane conduttrice, poi, sui social, ha svelato lo scherzo organizzato da Nicolò De Devitiis:

Ragazzi era uno scherzone! Questa è la faccia di Pierpaolo alle 23. Ho rischiato seriamente di diventare single per fare questo nuovo scherzo da tre settimane.

La relazione tra Giulia e Pierpaolo prosegue a gonfie vele anche lontani dalla telecamere. Sono inseparabili e innamoratissimi.

Giulia Salemi, in passato, è caduta nella trappola del programma di Italia 1. Durante il lockdown, le è stato fatto credere, da un imitatore, che l’allora premier Giuseppe Conte l’avesse scelta come testimonial per comunicare, ai giovani, di restare a casa per arginare la diffusione del Coronavirus nel nostro Paese.

Tommaso Zorzi, Samantha De Grenet, Francesco Oppini, reduci dall’esperienza nella casa di Cinecittà, sono stati il bersaglio prescelto de ‘Le Iene’. Prossimamente, invece, tra le vittime della trasmissione, ideata da Davide Parenti, figureranno anche Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Il marito della conduttrice, Simone Gianlorenzi ed il neo fidanzato dell’attrice messinese, Andrea Zenga, hanno avuto un ruolo chiave nelle rispettive burle. Ci sarà da divertirsi…