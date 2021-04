L’Isola Dei Famosi 15, una naufraga punta Ignazio Moser? La reazione di Cecilia Rodriguez

Manuela Ferrera, new entry nel cast de ‘L’Isola dei Famosi 15’, qualche giorno prima di sbarcare in Honduras in qualità di naufraga, ha rilasciato un’intervista, al settimanale ‘Nuovo Tv’, che non piacerà sicuramente a Cecilia Rodriguez, fidanzata di Ignazio Moser, che entrerà, stasera, nel corso della tredicesima puntata, per vivacizzare le dinamiche dei due gruppi.

Sono sicura che mi guarderà, dato che sono una bella visuale.

Come reagirà la sorella di Belen alle avances dell’ex meteorina? Stasera, la modella argentina sarà presente in studio per supportare il compagno. Ci sarà un confronto con la rivale?

Ricordiamo che l’influencer e il ciclista si sono conosciuti, nel 2017, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2’. Lei, ai tempi in crisi con Francesco Monte, ha lasciato il fidanzato in diretta tv per intraprendere una nuova relazione che dura ormai da 4 anni.

Manuela Ferrera de L’Isola dei Famosi 15, chi è

Ha 37 anni. Modella e showgirl, nasce a Brescia dove cresce con sua sorella gemella Marianna con la quale ha condiviso il ruolo di Meteorina nel TG4.

Grazie al suo fisico prorompente ha posato senza veli per il calendario della rivista For Men, riscuotendo un ottimo successo che le ha aperto le porte del salotto di Pomeriggio 5 condotto Barbara D’urso, nel ruolo di opinionista.

Manuela è molto presente sui social e ama condividere suggerimenti sullo sport e la corretta alimentazione.