Gossip: le notizie del 18 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 18 giugno 2021

Luca Cenerelli, protagonista dell’ultima edizione di ‘Uomini e Donne‘, intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, ha confessato di nutrire dei sentimenti per Elisabetta De Simone:

Le ho detto di aver provato dei sentimenti che non riuscivo più a sentire da anni. […] Per lei sono stato male, mi sono tormentato e non era solo per la gelosia di immaginarla tra le braccia di un altro. Credo che io stia iniziando a innamorarmi. Quando uno cerca una persona per la vita, ha in mente l’idea di una famiglia o di un matrimonio solido – un sogno che non ho mai realizzato né vissuto con i miei genitori – le insicurezze sono sempre tante.