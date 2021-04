Come annunciato da TvBlog, Ignazio Moser diventerà presto, ufficialmente, uno dei nuovi naufraghi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5. Lo sbarco sull’Isola del figlio di Francesco Moser avverrà precisamente il prossimo 26 aprile. Per Ignazio Moser, si tratterà del secondo reality show, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2, avvenuta nel 2017.

Per quanto riguarda, invece, la sfera privata, la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che si sono conosciuti e innamorati proprio dentro la casa del GF Vip, prosegue a gonfie vele. In questi quasi quattro anni di relazione, le voci riguardanti un imminente matrimonio non sono affatto mancate.

Un’indiscrezione pubblicata dal settimanale Novella 2000 riguarda proprio il motivo per il quale Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbero deciso di posticipare le nozze.

Il motivo sembra essere collegato alla gravidanza di Belen Rodriguez che, come sappiamo, è in attesa del suo secondo figlio, il primo dal suo attuale fidanzato, l’hair-stylist Antonino Spinalbese. La pandemia di COVID-19, che, purtroppo, è ancora in corso, aveva già complicato i piani della coppia.

Ignazio Moser, quindi, libero da altri impegni, ha accettato la proposta di prendere parte a L’Isola dei Famosi, come scritto in precedenza.

Anche la partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi, però, avrebbe rappresentato un piccolo e ulteriore ostacolo per la coppia.

Stando ad un’altra indiscrezione, pubblicata stavolta dal settimanale Chi, infatti, la sorella di Belen Rodriguez non sarebbe felicissima di vedere il fidanzato partire per l’Honduras per una questione di gelosia. Nonostante ciò, la coppia continua ad apparire felice e sorridente sui social e il loro amore resta solidissimo.

Per la cronaca, Ignazio Moser sbarcherà sull’Isola insieme ad altri quattro nuovi naufraghi: Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante.