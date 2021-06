Anna Lou Castoldi al Grande Fratello Vip 6? Nonostante manchino ancora molte settimane, si parla già del possibile cast della trasmissione. Il reality show di Canale 5 vedrà ancora alla conduzione Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha scelto di rivoluzionare il parco degli opinionisti: via Antonella Elia e Pupo, dentro Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La conduttrice di Ogni mattina su Tv8 era stata tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 4, mentre la moglie di Paolo Bonolis era stata opinionista per un altro reality Mediaset non più in onda, La Fattoria. Intanto, sempre sul fronte reality, Netflix ha annunciato di aver acquistato i diritti per la riproposizione de La Talpa, anche se chissà se avrà un’edizione italiana.

Ma veniamo al totocast, operazione che appassiona i telespettatori dei reality. In queste ore si parla molto della partecipazione della succitata Anna Lou Castoldi. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando della figlia del cantante Marco Castoldi in arte Morgan e dell’attrice Asia Argento.

Anna Lou ha 19 anni ma è già riuscita ad affacciarsi sul piccolo schermo, anzi sulla tv in streaming: la ragazza ha recitato nella terza stagione di Baby, la serie tv sulle baby squillo dei Parioli. La stessa Castoldi aveva dichiarato di avere l’appoggio da parte dei suoi celebri genitori in questa nuova avventura. Nel 2014 peraltro aveva esordito come attrice nel film della madre, Incompresa. Sui social Anna Lou vanta già più di 50.000 follower.

Per quanto riguarda gli altri papabili concorrenti, si parla insistentemente di Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato alle gambe a causa di una sparatoria, ma anche del soprano Katia Ricciarelli, la compagna di Al Bano Loredana Lecciso e Gaia Zorzi. Quest’ultimo nome sarebbe uno dei desiderata del conduttore Alfonso Signorini, dopo la vittoria del fratello Tommaso nel corso dell’edizione appena conclusasi.

Foto: account Instagram Anna Lou Castoldi