Sul Corriere della Sera di oggi la showgirl americana Heather Parisi ha rilasciato una lunga intervista a Candida Morvillo. Nel corso di questo colloquio, la soubrette ha rievocato i ricordi della sua carriera, ma ha anche parlato in maniera abbastanza approfondita di alcuni aspetti della sua vita privata.

La Parisi ha dichiarato a proposito della sua già dichiarata bulimia:

“Sono stata bulimica fino al 2005 o 2006. Ogni giorno, ingurgitavo sette Coca Cola, 12 girelle, spaghetti, filetto, scaloppina, fegato alla veneta, poi, vomitavo. Lo racconto perché succede a tante ragazze e non basta dire che non lo devi fare. A me dicevano: smettila, che sei brutta, scavata, sei strega, ti si è ingrossato il naso. Ma non serviva a smettere”.

La soubrette statunitense spiega che solo con l’amore del marito Umberto Maria Anzolin è riuscita ad amarsi di più, rivelando che un suo ex compagno le stava distruggendo la vita:

“All’inizio, arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Ma non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere, ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni. Ballavo a Fantastico con Jane Fonda, con Elton John, ma ero insicura: non so se per le carenze affettive dell’infanzia, ma di sicuro per la violenza psicologica di un uomo che voleva sminuirmi”.