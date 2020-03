Umberto Maria Anzolin: Heather Parisi, anni, foto, biografia, data di nascita

Di Fabio Morasca domenica 1 marzo 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Umberto Maria Anzolin.

Umberto Maria Anzolin è un imprenditore noto alle cronache rosa per essere il marito di Heather Parisi, ballerina, cantante, attrice e showgirl di origini statunitensi che ha raggiunto il successo in Italia soprattutto negli anni '80 e che, negli ultimi anni, abbiamo visto in programmi televisivi come Nemicamatissima e Amici.

Anzolin e Heather Parisi sono sposati dal 2013 e vivono ad Hong Kong. Dalla loro storia d'amore, nel 2010, sono nati i gemelli Elizabeth Jaded e Dylan Maria.

Umberto Maria Anzolin, Heather Parisi e i loro due figli sono stati ospiti in un programma televisivo, per la prima volta, durante una puntata di Live - Non è la D'Urso, programma in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D'Urso, trasmessa il 18 novembre 2019.

In occasione del loro quinto anniversario di matrimonio, il 23 agosto 2018, Heather Parisi, tramite la propria pagina ufficiale Instagram, pubblicò il seguente post: "Questo è un anniversario speciale! C'è chi sogna fama, chi ricchezza, chi potere. Io vivo nell'unico sogno che ho sempre desiderato: amare l'uomo che mi ama! Oggi è il quinto anniversario del nostro matrimonio e il compleanno di Umberto. #umberto #amorevero #hklife #amolamiavita".

Il 23 agosto scorso, invece, la Parisi ha condiviso questo post: "Amo pensare che ci amiamo da sempre, anzi da prima di sempre, da un'altra vita... Uniti indissolubilmente per sempre e un giorno...".

Heather Parisi, sempre sul proprio profilo ufficiale Instagram, condivide regolarmente molte foto che la ritraggono insieme al marito Umberto Maria Anzolin e ai loro due figli. In una di queste foto, la famiglia appare con la mascherina a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Anzolin e la Parisi, nel 2009, hanno anche lavorato insieme nella produzione di un film, Blind Maze, per il quale la showgirl statunitense ha lavorato anche come regista e sceneggiatrice.